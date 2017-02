Adolescente de 14 publica su embarazo en Facebook

INSÓLITO.- Itzel es una adolescente chilena de 14 años, publicó en Facebook una foto con un texto en el que decía que estaba embarazada y que para nada estaba arrepentida, reseñó Contexto.

Itzel publicó: “Tengo 14 años y me pone más feliz una patadita de mi bebé a un evento de electrónica. Tengo 14 años y voy a ser mamá, no me arrepiento. Vale la pena privarme de mucho con tal de tener a mi bebé en mis brazos. Ya quiero tenerte a mi lado” – junto a una foto de ella embarazada.

Podría haberse tratarse de otro caso de adolescente embarazada, hasta que un amigo le preguntó quién era el padre del bebé, ¡A lo que Itxel contestó que su propio padre!.

Todos sus contactos pusieron en alerta a la policía, detuvieron al padre de la niña de inmediato, por su parte Itxel intentó proteger a su progenitor declarando que el acto había sido consentido, pero su madre está luchando para que su ya ex marido pase un buen tiempo en la cárcel.

El hombre declaró que:”Desde los diez años su hija lo invitaba a salirse de las reglas y que finalmente no pudo contenerse más”. Será juzgado en los próximos días.