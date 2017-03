Adele podría no salir más de gira

En su show final en Nueva Zelandia, Adele afirmó que su actual tour mundial podría llegar a ser el último.

Durante el concierto, la cantante estuvo bromeando por la tormenta que esa noche azotó a las islas y que provocó algunos problemas técnicos en el recital. “Pasé dos horas peinándome y maquillándome para nada“, dijo, y luego remató: “¿Quién quiere apostar a que me voy a caer o a electrocutar con el microfono?“. Incluso, le pidió prestado un colorido poncho a una persona del público para protegerse de la lluvia.

Pero hacia el cierre del show, se puso más sería y soltó a la multitud: “Los tours no son algo en lo que sea buena… Los aplausos me hacen sentir un poco vulnerable. No sé si alguna vez voy a volver a salir de gira. La única razón por la que lo hago, son ustedes. Y no estoy segura de si esto sea mi equipaje“.

Adele compartió en su Instagram una foto de su último recital en ese país.

Durante su paso por Auckland, la artista realizó un sentido homenaje a las cuatro víctimas fatales del reciente atentado al Parlamento en Londres.

“Es muy extraño no estar en casa, todo lo que quiero hacer hoy es estar ahí con mi familia y amigos. Están bien, pero hay cuatro personas que no lo están, así que vamos a dedicarle esto esta noche“, dijo la cantante, antes de interpretar “Make You Feel My Love”.