Adela Micha se venga del “Rey Grupero”

Durante una transmisión de su programa “La Saga”, Adela Micha cobró venganza del beso que le robó el youtuber.

México.- Durante el maratón de su programa “La Saga” por cumplir 100 transmisiones a través de Facebook y Youtube, Adela Micha aprovechó el momento que muchas mujeres han deseado tener, vengarse del llamado “Rey Grupero”, un youtuber que se caracterizado por robarle besos a famosas mujeres.

En el video se puede ver como un hombre se acerca a Adela para decirle que “El Rey Grupero” está en el baño, la conductora no se tomó ni dos minutos para pensar bien en su venganza, así que decidió ir al lugar donde estaba el youtuber, quien estaba totalmente concentrado en sus asuntos.

Luego se ve como le abren la puerta al hombre que se encontraba sentado en el baño y fue en ese momento en el que Micha le echó espuma y agua. En entrevista exclusiva para Diario Basta!, el “Rey Grupero” contó lo sucedido.

“La entrevistamos y le metí un beso en la boca rudo y se molestó, después me invitaron a ‘La Saga’ y pues estaban varias personalidades y de repente entro al baño, llega Adela, me echa una cubeta de agua encima y espuma y todavía después me entrevistó y entre ella y la delegada de la Miguel Hidalgo, me agarraron a carrilla por lo del beso”, explicó.

Con Información de Radio Fórmula