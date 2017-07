Acusan a maestra de kínder de abusar de sus alumnos

Guadalajara, Jal.- Al parecer once niños alumnos de un preescolar en el municipio de Chapala fueron víctimas de abuso sexual por parte de su profesora de inglés; así lo denunciaron sus familias, quienes agregaron que estos hechos ocurrieron con el conocimiento de la directora.

El sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos es el plantel educativo Fray Juan Ruíz de Cabañas y Crespo, localizado en la comunidad de San Nicolás de Navarro, Chapala.

Milenio Jalisco dio a conocer que la madres de una de las afectadas presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Jalisco, dicha querella quedó registrada bajo la carpeta de investigación 1651/2017, y fue promovida el día 25 de abril del 2017, a las 17:20 horas.

La madre declaró que su pequeña le comentó: “la maestra de inglés se llama Susana, es blanca, grandota, gordita, tiene el cabello cortito, tiene el cabello rojo, es cachetona y viste bonito”.

La niña informó que Susana los disfrazaba con trajes de elefante y perritos: “después les decía a los niños compórtate como mi p%$#% que eres”, dijo la madre indignada.

Las sospechas de la mujer comenzaron cuando su niña en una ocasión colocó sus las manos en la pared, comenzó a bailar hacia abajo, a bajarse el pantalón y a levantarse la blusita; al cuestionarla sobre el hecho la menor comentó que sí les enseñaban en el kínder.

“Pero un día antes ella me había dicho, llegó del kínder y me dijo que si la metía a bañar porque le dolía su colita, yo la metí a bañar, ya que pensé que estaba rosada, y le pregunté que si el día anterior que me dijo que le dolía y yo le pregunté que si se había golpeado o algo, y me contestó que no porque la maestra la había curado, y le dije que cómo la curaba, ella me dijo que se la llevaba a un salón y que la empezaba a tocar”, declaró.

La menor también contó a su madre que Susana introdujo un lápiz en su vagina: “eso le provocó que la niña sangrara por dentro”.

Otra de las pequeñas relató a su madre: “la maestra de inglés nos baja los pantalones y nos pone a bailar, y le dije entonces ‘por qué no me habías dicho’, ella me contestó que se le había olvidado, yo insistí hasta que me contestó que le daba pena decirme”.

Ambas madres dieron a conocer que sus pequeñas fueron sometidas a exámenes ginecológicos por parte de Ciencias Forenses, los cuales señalaron que efectivamente fueron ultrajadas.

Según Milenio, otro pequeño comentó que la mujer les tomaba fotografías desnudos con una Tablet; se rumora que estas imágenes fueron anexadas una red de pederastia conformada por ciudadanos americanos que operan en Chapala y Jocotepec.

Los padres denunciaron que Javier Degollado, presidente municipal de Chapala, los amenazó para que no insistieran en sus denuncias; las víctimas a cuatro meses de los hechos no han sido atendidos psicológicamente.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dictó medidas cautelares a favor de los menores para salvaguardar su integridad, pero no señala que deben recibir atención médica y psicológica adecuada.