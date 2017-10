Acusan a Karla Martínez de copiarle a Galilea Montijo

Karla Martínez siempre está pendiente de las últimas tendencias… aunque estas no le favorezcan. Y es que la presentadora de Despierta América presumió entre sus seguidores de Instagram el outfit que usó este martes en el programa, el cual dijo le costó ¡tan solo 17 dólares!

México-.“Amigas la moda masculina está en furor!!! El vestido camisa o shirt dress es un “must” esta temporada!!! Este vestido me costó $17.00 dlls!!! O pónganse creativas y quítenle la camisa a su esposo y hagan de ella su mejor pieza! Es súper sexy!!!”, escribió la mexicana junto a la foto, que rápidamente comenzó a recibir decenas de comentarios.

“Linda y creativa!!! Pero hoy no me gusta el look!!!”, comentó una seguidora de Despierta América, que reposteó la foto de Karla.

Pero el comentario fue refutado de inmediato: “Creativa no!!! @galileamontijo ya lo había usado, si te fijas todo lo que Gali usa, ella se lo pone, de creatividad no tiene nada”.

En lo que coincidió alguien más: “(Lo) siento ella es la copia de Galilea, la imita mucho”.

Pero una fan la defendió: La moda no es exclusiva de una sola persona, es universal”.

Mientras que no faltó quien se fijara en otro detalle: “¿Cómo se atreve a ponerse minifalda con esas piernas?”, “qué feas piernas tiene”, “Karlita eres un amor, pero qué piernas tan flaquitas tienes, sorry”, “qué horror, si tuviera piernas. El Día de Brujas es en la otra semana”.

En su cuenta de Instagram, Karla compartió más ideas para usar esa tendencia:

¿Quién luce mejor?

