Actuará Eugenio Derbez con Morgan Freeman

Disney anuncia la película The Nutcracker and the Four Realms en donde el mexicano participará

Eugenio Derbez participará en una de las nuevas películas anunciadas por Disney para 2018, al confirmar que actuará en “The Nutcracker and the Four Realms” y lo hará junto a Morgan Freeman.

Durante el evento D23, la empresa Disney anunció sus próximas cintas, entre ellas una versión del Cascanueces que será encabezada por Mackenzie Foy como Clara.

Derbez será el Rey del Reino de la Flor, en la cinta que se estrenará en 2018.

Sobre el papel de Freeman, el veterano actor será el tío Drosselmeyer, quien lleva el regalo especial a Clara y su hermano.

Otros de los actores que participarán en la cinta son: Keira Knightley, Helen Mirren y Matthew Macfadyen.