Actriz de “Precious” y presume su nueva imagen con algunos kilos menos

Gabourey Sidibe, mejor conocida por protagonizar la película “Precious” perdido algunos kilos y ha presumido su cambio a través de sus cuenta de Instagram. En las foto que subió a su red social podemos notar los cambios en su figura y también en su rostro.

Hace algunos años, la actriz confesó en entrevista con Oprah Winfrey: “Mi primera dieta comenzó cuando tenía 6 años. Nunca he sido una niña delgada. Un día tuve que sentarme conmigo misma y decidir amarme, no importando cómo luciera mi cuerpo y lo que otras personas pensaran sobre él. Estoy cansada de sentirme mal todo el tiempo. Me cansé de odiarme“.

Actualmente la intérprete de 33 años forma parte de la serie Empire y se ve así.