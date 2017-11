Actores y directores latinos llaman a denunciar abusos sexuales

Realizadores mexicanos se pronunciaron por aprender de los escándalos en los que están implicados productores y directores de Hollywood para que la denuncia ‘sea permanente y se erradique ese fenómeno’

Estados Unidos.- Actores y directores mexicanos se pronunciaron por aprender de los escándalos de abuso sexual en los que están implicados productores y directores de Hollywood para que la denuncia de víctimas “sea permanente y se erradique ese fenómeno”.

Así coincidieron en señalar con diferentes matices Eugenio Derbez, María Conchita Alonso, el director Luis Mandoki, Omar Chaparro, Sofía Espinosa y Christian Meier entrevistados en la alfombra del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles.

Las opiniones tuvieron lugar luego que salieron en bola de nieve denuncias de acoso y abusos sexuales contra el productor Harvey Weinstein y otros directores de cine de Hollywood, que supuestamente se han aprovechado de sus puestos.

El mexicano Derbez, actor y director de “No se aceptan devoluciones”, comentó que es un tema complicado: “por un lado que bueno que se está haciendo esto y ahora que están saliendo más casos y que la gente pueda denunciar cuando suceda”.

“Pero también he sabido de gente que está abusando de esto, hoy mismo me enteré del caso de una persona, una buena persona, que lo están acusando de algo que es evidente que es un chantaje, pero bueno cuando ocurra sí no hay que quedarse callados y estoy seguro que la gente ya hablará”.

Mandoki manifestó, por su parte, su total acuerdo por lo que está ocurriendo en Hollywood. “Me da gusto que se haya destapado esa cloaca y en mi caso yo defendí a muchas de mis actrices porque se quejaban conmigo de insinuaciones o abusos de productores”, indicó.

“Era algo que yo en mis producciones de pronto artistas me decían: ‘es que el producto me acosa’y si me metía por ellas era algo como que no nos dabamos cuenta que permeaba tanto en el medio, y que bueno que se está limpiando”, señaló el director de “Cuando un hombre ama a una mujer” y “Voces inocentes”.

La cubana-venezolana María Conchita Alonso comentó su felicidad porque las mujeres ya no se estén quedando calladas. “Me alegro que le esté pasando esto a Weinstein. A mi nunca me ha pasado nada de eso, pero sí existe y no solo en nuestro mundo del entretenimiento, existe en todo el mundo con médicos, abogados, arquitectos y demás”, dijo.

“Es una cuestión general, lamentablemente me alegra que haya salido a la luz, lo que sí me sorprende como pudieron seguir trabajando con él esas personas a las que él les hizo, es algo que no entiendo tenían miedo dejar de trabajar en Hollywood, pero seguían trabajando con él”, aseveró.

Señaló que a ella su familia nunca le enseñó quedarse callada. “Será por eso que en Hollywood y en tantos lados me tienen miedo porque no me quedo callada y nunca lo haré porque no le tengo miedo a nada”.

Chaparro, actor mexicano que tiene 10 meses de radicar en Los Ángeles, expresó a su vez que es algo muy triste. “Se debe levantar la voz no solo en cine sino en todos lados. Basta voltear a muchos hogares donde se ven cosas tan terribles como padres que venden a su hija para prostituirla, es algo que se vive en el mundo actual”.

También Sofia Espinosa, la protagonica de “Gloria” y quien estrena aquí “Bruma”, compartió: “estamos en un momento crucial, gracias a redes sociales cantidad de información que puede viajar muy rápido y la gente está empezando a alzar la voz”.

“Es un momento muy importante el fenómeno que se dio con miles de actrices y voces que se sumaron. Soy afortunada porque nunca me ha tocado vivir una historia así, pero no dudo que suceda en el mundo del entretenimiento y muchas áreas más”, añadió.

“Este es un momento para ser valientes y denunciar cuando ocurra cualquier irregularidad y abuso de este tipo”, puntualizó.

Por su parte, el actor Christian Meier comentó: “se da en todos lados, ocurre en nuestros países en todo niveles y es bueno que la gente salga y lo denuncie, que diga ‘esto me pasa a mi’, no se porque hay tanta gente que se ha quedado callada”.

“Debemos apoyarlas tanto hombres y mujeres, todos sabemos que existe el casting abusivo en TV y en cine, así que es cuestión de valor y valentía y salir a decirlo”, finalizó.

