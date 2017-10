Actores que odian las películas que les hicieron famosos (VIDEO)

Hay veces que los actores participan en películas que no les gustan mucho, y otras veces que las odian tanto que lo gritan a los cuatro vientos.

Hoy traemos 10 actores que realmente odiaron los proyectos en los que participaron.

10. Kate Winslet y ‘Titanic’

Parece mentira que a alguien no le guste ‘Titanic’, pero resulta que nuestra Rose particular es la excepción que confirma la regla. Aunque Kate Winslet no odia la película, si ha contado en varias ocasiones que no puede verla. Según explica la actriz, piensa que su actuación en la película es muy forzada y que su acento americano (la intérprete es de origen británico) es forzado e insufrible. Lo curioso es que por su papel en la película recibió una nominación al Oscar.

Para rizar el rizo, Winslet ha dicho que odia ‘My Heart Will Go On’ canción de la película interpretada por Celine Dion. La balada de las baladas le es tan estridente a Kate que dice que cuando la escucha le dan ganas de vomitar. Si la escucharan los fans de Titanic…

9. Burt Reynolds y ‘Boogie Nights’

Aunque ‘Boogie Nights’ es una de las mejores cintas de la filmografía de Burt Reynolds, él, al terminarla de grabar, no pensó lo mismo. Tal fue su descontento que tras ver la primera versión de la película, llamó a su agente y lo despidió por haberlo atado al proyecto.

Al final la cinta de Paul Thomas Anderson no sólo le dio a Reynolds su única nominación al Oscar, si no que también le otorgó el único Globo de Oro que ha ganado a lo largo de su carrera. ¿Llamaría a su ex-agente para darle las gracias?

8. Shia LaBeouf y la franquicia ‘Transformers’

Cuando el año pasado Shia LaBeouf se encerró en un cine de Nueva York y vio de una sentada toda su filmografía, tuvo que sufrir observando su participación en la saga ‘Transformers’. El actor ha dicho en varias

ocasiones que no está contento con su participación en la saga y que no entiende la razón por la que las películas tienen tanto éxito. “Tan sólo son robots” ha explicado en varias ocasiones.

7. Carrie Fisher y ‘Star Wars’

Aunque la actriz ha vuelto a interpretar a la icónica princesa Leia en ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’ durante muchos años Carrie Fisher ha echado malas pestes de la película. Cuentan las malas lenguas que no pasaba un día en el que ella y George Lucas no se pelearan en el set del rodaje de la trilogía original. La actriz, que ha escrito varios libros en los que cuenta con mucho humor sus experiencias, ha explicado en ellos como verse como un personaje tan sexualizado y tan en el punto de mira como lo estuvo la princesa Leia en el final de los 70 y el comienzo de los 80 hizo que tuviera graves problemas con el alcohol y desarrollara una adicción a los somníferos.

Aun así las diferencias ya están apartadas a un lado y Fisher volverá a interpretar a Leia en ‘Star Wars: Episodio VIII’.

6. Alex Guinness y ‘Star Wars’

Siguiendo con ‘Star Wars’, según se cuenta, el británico Alex Guinness no tardó en arrepentirse cuando aceptó el papel de Obi-Wab Kenobi. El actor, que pensaba que el guión no tenía profundidad, no disfrutó interpretando el papel. Lo pasó tan mal, que cuando le dijeron que Obi-Wan iba a morir se puso de lo más contento. El intérprete llegó a no querer saber nada de la franquicia, y circula una historia que cuenta que una vez le firmó un autógrafo a un niño sólo bajo la condición de no volver a ver nunca una película de ‘Star Wars’.

5. Tobey Maguire, Kirsten Dunst y ‘Spider-Man 3’

A nadie le gustó mucho ‘Spider-Man 3’ y a Tobey Maguire y Kirsten Dunst, que ya habían interpretado a Peter Parker y a Mary Jane tampoco. La película, dirigida por Sam Raimi se llevó palos por todos los lados, y cuando tus protagonistas comentan públicamente no estar conformes con la película realizada es cuando sabes que la cosa se ha vuelto seria.

4. Marlon Brando y ‘Un tranvía llamado deseo’

Su interpretación de Stanley en ‘Un tranvía llamado deseo’ en una de las más recordadas y alabadas de la carrera de Marlon Brando, pero no podemos decir que a él le emocionara. El actor explicó más de una vez que aunque le parece una película fantástica, su personaje era violento, abusivo y odiaba que la gente lo hubiera convertido en un símbolo sexual, ya que estaban romantizando comportamientos muy nocivos.

3. Christopher Plummer con ‘Sonrisas y Lágrimas’

Sonrisas y Lágrimas es esa película que disfruta todo el mundo, a excepción de Christopher Plummer. El famoso actor que dio vida al Capitán Von Trapp desde el principio pensó que su personaje era muy aburrido. Poco a poco fue cogiéndole tirria al personaje hasta que esto se extrapoló a la película en si. A tal nivel llegó su rechazo que siempre que hablaba de ella en público la llamaba ‘The Sound of Mocus’ (Algo así como ‘El Sonido de los Mocos’ ya que su título original en inglés es ‘El Sonido de la Música’ o ‘S&M’ que corresponden a las iniciales en inglés de sado-masoquismo.

Con la reunión en el programa de Oprah por el 45 aniversario de la película, Plummer, al que le costó mucho acceder para ir, volvió a ver la película y admitió que estaba bastante bien, pero que el capitán seguía siendo lo peor.

2. Michelle Pfeiffer y ‘Grease 2’

“Odio esa película a muerte y no puedo creer lo mala que fue. En aquella época yo era joven y no sabía hacerlo mejor”. Estas son las palabras literales que la actriz Michelle Pfeiffer le dedicó a la secuela de ‘Grease’ que nació como el inicio de la franquicia Grease y resultó ser tan mala que no hubo nunca ningún producto más. No hace falta decir nada más.

1. El reparto al completo de ‘Crepúsculo’

Pero si de verdad hay alguien que odia una película en la que haya participado, ese es el reparto de la saga ‘Crepúsculo’. No sólo Robert Pattinson y Kristen Stewart han dicho en numerosas ocasiones lo poco que les gustaban las películas y cuestionaban los guiones sacándoles fallos. Otros miembros del reparto como la ahora famosísima Anna Kendrick o Kellan Lutz han explicado que no les gustaba el guión o la historia de la saga predilecta de las adolescentes.

Bonus Track: Woody Allen y ‘Manhattan’

Woody Allen siempre ha sido alguien muy peculiar y con el caso de ‘Manhattan’ la cosa ya se le fue de las manos. Tras el éxito de ‘Annie Hall’, con la que ganó el Oscar en 1977, su estudio le dio total libertad para hacer la película que el quisiera. Así escribió, dirigió y protagonizó ‘Manhattan’ su homenaje a Nueva York grabado en blanco y negro.

Allen no quedó contento con el resultado, a pesar de haber hecho exactamente lo que el quería y le dijo al estudio que haría una nueva película gratis si no le estrenaban ‘Manhattan’. Menos mal que no le hicieron caso.