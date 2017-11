Actor de “13 Reasons Why” reveló que sufrió de abuso sexual a los 14 años

Tommy Dorfman, Ryan en la serie, reveló en su cuenta de Twitter que a los 14 años fue abusado sexualmente por un hombre

Estados Unidos.- El actor Tommy Dorfman, conocido por su papel de ‘Ryan Shaver’ en la serie “13 Reasons Why” reveló en su cuenta de Twitter que sufrió de abuso sexual a los 14 años.

“Como persona que fue acosada y abusada sexualmente a los 14 años, a manos de una persona de 27, aplaudo a Anthony Rapp por su valentía. Da miedo contarlo”, escribió el actor.

Como se recuerda, hace unos días, el actor Anthony Rapp denunció que cuando tenía 14 años, Kevin Spacey intentó abusar de él durante una fiesta en el departamento del ganador del Oscar.

As a person who was sexually asulted and abused at 14 by a 27 year old, I applaud @albinokid for his courage. It’s scary to speak out.

— Tommy Dorfman (@tommydorfman) 30 de octubre de 2017