Acciones de Trump hacia Melania que sugieren abusos contra ella

El lenguaje físico dice mucho más de los que, quizá, la pareja presidencial quisiera

EU-.Más de ocho millones de reproducciones tiene un video en YouTube sobre un análisis de varios momentos que muestran un posible abuso del presidente Donald Trump de la primera dama Melania Trump.

Hay acciones del mandatario que siguen repitiéndose, como no permitir que la Primera Dama hable cuando están juntos en una entrevista o en eventos oficiales, incluso en los que ella liderará campañas, como la lucha contra las adicciones.

En el video se puede ver cuando el presidente Trump “tuerce” la mano de la exmodelo, un movimiento que es evidente que causa dolor.

También cuando están bailando, el mandatario la sujeta de tal modo que ella se muestra tensa, a diferencia de cuando está bailando con otras personas.

Hay otros ejemplos de cuando ambos son entrevistados y el presidente Trump nunca deja a la primera dama expresarse o ella deja que él hable antes.

Ésta no es la primera vez que se sugiere que Melania Trump es víctima de abuso físico y psicológico, un hecho que ella no ha reconocido. The Independent, por ejemplo, publicó un artículo de cómo el lenguaje físico de la Primera Dama que eran prueba de que sufría un control extremo por parte de su esposo.

Fuente NY