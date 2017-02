Abuela ‘trollea’ a Trump después de muerta

Elizabeth “Liz” Smith ha sido aclamada como una leyenda en redes sociales por su obituario y la referencia de “desprecio” hacia el presidente Donald Trump.La mujer de Connecticut murió a los 87 años y su obituario para rendirle honores incluyó un sutil mensaje hacia el republicano.

“Ella disfrutó de viajar, especialmente para el parque de Yellowstone… y en las Montañas Rocosas canadienses, además de hacer rafting en el río nuevo en West Virginia y el río Snake en Idaho, viaje de Orient Express desde Viena a París, todo viaje por Nueva Escocia incluyendo Cabo Bretón”, se lee.

Y se agrega: “Liz está sonriendo ahora, por no tener que vivir durante la presidencia de Trump”.

Aunque su texto es bastante original, ella no es la primera persona en incluir al controvertido presidente en su obituario, indicó The New York Post.

En medio de la campaña presidencial en 2016 y ante el inminente triunfo de Trump, la familia de una mujer estadounidense escribió un anuncio en contra del presidente: “Mary Anne Noland de Richmond optó por el amor eterno de Dios”.

87-Year-Old Woman Trolls Trump From The Grave With Her Obituary – The Huffington Post – Dead and still awesome. https://t.co/HvsNjCZ72o

— fraudfeasor (@fraudfeasor) 18 de febrero de 2017