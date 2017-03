Abogados de “El Chapo” piden que Amnistía Internacional revise su celda en NY

La defensa del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, solicitó al el juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Brooklyn, que dé acceso supervisado a personal de la organización Amnistía Internacional (AI) a la celda del capo. Según lo informó el periodista Ciro Gómez Leyva en su programa matutino en Radio Fórmula, esto con la finalidad de que la celda del capo mexicano sea observada y fotografiada, para documentar las condiciones en las que lo mantienen recluido las autoridades estadounidenses en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York. La solicitud se da luego de una segunda denuncia sobre una supuesta violación de derechos humanos de “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, quien fue extraditado el pasado 19 de enero a Estados Unidos, tras permanecer ocho meses recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), No. 9, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Hace una apenas semana, la Fiscalía Federal de Brooklyn, afirmó que “El Chapo” se encuentra bien de salud y hasta está aprendiendo inglés, e insistió que no se debe creer en las acusaciones realizadas por sus abogados de oficio en Estados Unidos: Michael K. Schneider, Michelle A. Gelernt y Edward S. Zas. El equipo legal del capo sinaloense habían reclamado el pasado 13 de marzo una mejora en las estrictas condiciones de detención del ex líder del Cártel de Sinaloa, asegurando que “El Chapo” sufre de dolores de cabeza, alucinaciones auditivas y que su salud empeora debido a su casi total aislamiento. Sin embargo, en un documento de 40 páginas presentado a la Corte el 21 de marzo pasado, la Fiscalía insiste en la necesidad de mantener las estrictas condiciones de detención del narcotraficante, de 59 años de edad, cuyo juicio no tiene aún una fecha de inicio, según lo informó la agencia francesa AFP. “Aunque el acusado se queja de sus condiciones de detención, una de sus abogadas mexicanas, Silvia Delgado, dijo a la prensa que el tratamiento del acusado [que enfrenta 17 cargos criminales] en Estados Unidos ha sido mucho mejor que en México, al punto que la salud del acusado está mejorando”, afirmó la Fiscalía estadounidense. Sobre sus quejas de alucinaciones auditivas, una visita del psicólogo de la cárcel reveló que “el acusado había estado oyendo simplemente sonidos de una radio” de un miembro del personal carcelario. Además, la Fiscalía negó que “El Chapo” esté en casi total aislamiento, porque 30 personas han sido autorizadas a visitarlo y tiene en promedio 21 horas de reuniones semanales con sus abogados y asistentes legales. Entre el 19 de enero y el 17 de marzo, “El Chapo” tuvo visitas de “varias horas” todos los días, salvo cinco. Asistentes legales de sus abogados lo visitan generalmente entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche y “durante esas reuniones, los asistentes parecen estar enseñando inglés al acusado, así como leyéndole en español” los diarios, según el documento de la Fiscalía, citado por AFP. Un guardia carcelario sacó esta conclusión cuando vio a un asistente levantando una hoja de papel y pronunciar una palabra, que luego Guzmán pareció repetir. Según reportes de la prensa mexicana, “El Chapo” no terminó la escuela primaria y sería casi analfabeto. La Fiscalía negó también que el capo sinaloense no pueda distinguir entre el día y la noche como dicen sus abogados, ya que posee en su celda -“la mayor de la unidad”- una pequeña ventana con vidrio esmerilado que permite la entrada de luz. “El Chapo” se quejó, además, de que el agua de la canilla “estaba irritando su garganta” y pidió a la Oficina de Prisiones que se le permita comprar agua embotellada. También pidió que se traduzca al español la lista de ítems en venta en la cárcel. Y ambos pedidos fueron atendidos, aseguró la Fiscalía estadounidense. Joaquín Guzmán exige reunirse o hablar por teléfono con su joven esposa, Emma Coronel Aispuro, de 27 años, madre de sus pequeñas hijas mellizas, sobre todo para conversar con ella sobre la elección de abogados privados y ver si posee o cómo consigue los fondos para pagarlos. Pero la Fiscalía insiste en que ni Coronel ni nadie de su familia -con excepción de sus hijos menores de edad- debe hablar con él, porque esto puede provocar la “muerte o heridas corporales serias” de terceras personas. Dichas comunicaciones con su esposa u otros familiares pueden hacerse por escrito y deben ser vigiladas por las autoridades, afirmó el gobierno. La fiscalía recordó que ya en el pasado El Chapo usó a abogados y familiares para seguir controlando el Cártel de Sinaloa desde la cárcel, y luego, para escapar. El 21 de marzo, el juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Brooklyn, admitió una solicitud de los ex fiscales Robert L. Capers y Arthur Wyatt para que los extranjeros que se unan al equipo de defensa del narcotraficante sinaloense, sean sometidos a un análisis por parte de las autoridades estadounidenses con el objetivo de evitar que sean miembros del Cártel de Sinaloa y tengan acceso a pruebas confidenciales. Capers, quien se encontraba a cargo del juicio contra el capo desde el pasado 20 de enero, fue relevado de su cargo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El propio ex fiscal informó de su remoción después de 17 meses, a través de un breve comunicado, y señaló que su despido tendría efecto a partir del 10 de marzo. Sin embargo, el juez federal Cogan admitió la solicitud del ex fiscal y estableció que el riesgo de que un miembro del Cártel de Sinaloa se infiltre y tenga acceso a pruebas confidenciales es “significativo”, debido al historial del narcotraficante mexicano -extraditado a Estados Unidos el pasado 19 de enero- de contratar a especialistas para expandir su negocio de tráfico de drogas.

Fuente: http://zetatijuana.com/2017/03/30/abogados-de-el-chapo-piden-que-amnistia-internacional-revise-su-celda-en-ny/