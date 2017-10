A Susana Zabaleta le hacen fraude en gasolinera

Zabaleta fue agredida verbalmente por empleado de una gasolinera

México.- Susana Zabaleta vivió un momento complicado luego de que el pasado jueves por la noche fue víctima de un aparente fraude en una gasolinera ubicada en Avenida Universidad y Avenida Coyoacán. Zabaleta llegó a la gasolinera para pedir que le pusieran 700 pesos al tanque de su camioneta, mismos que no se vieron reflejados en el coche, y al pedir su ticket de compra y una explicación, fue agredida verbalmente por el empleado. BASTA! fue testigo de este momento y en exclusiva platicamos con la actriz.

“Pues lo que sucedió es que vine a echarle gas a mi camioneta y les estuve pidiendo mi ticket y no me lo quisieron dar… Primero me echaron 450 pesos de una bomba y luego me pasaron a otra dónde me pusieron 250 y al prender mi camioneta veo que no se reflejó nada de lo que según me pusieron… Lo primero que hice fue solicitar mi comprobante para denunciar este acto y se negaron a dármelo”, comentó molesta.

Susana ante esta situación, se acercó a unos oficiales que esteban cerca del lugar, mismos que auxiliaron y fueron a pedir amablemente al empleado una explicación, situación que terminó en discusión. “Pues me acerqué para pedirles ayuda y mira como se está poniendo ahora, hasta insultos ya hay… Yo lo único que pido es que me dejen hablar con el gerente para denunciar este caso de abuso que pasa comúnmente en las gasolineras”, aseveró la cantante. Al ver al empleado agresivo, optó mejor por subirse a la camioneta y retirarse del lugar.

Con Información de Ya Basta