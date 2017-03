8 películas que aumentarán tu inteligencia

Hay filmes que disfrutamos tanto que olvidamos todo el valor que nos pueden ofrecer

Entrepreneur | Ciudad de México.- Se cree que leer un libro, rodearte de personas educadas, aprender una nueva habilidad y cuidar de tu salud con ejercicio y sueño son actividades que pueden aumentar tu inteligencia. Y aunque no lo creas, también puedes ver la televisión y películas para aumentar tu coeficiente intelectual.

Claro, no todos los programas son buenos para este objetivo. Los contenidos educativos como los documentales y los noticieros son NECESARIOS para aumentar tu conocimiento general y tus armas conversacionales. Es más, estos contenidos son básicos para encontrar nuevas áreas de interés que puedes convertir en pasatiempos.

Pero, además de estos contenidos, hay películas que dan lecciones invaluables para la vida y los negocios. Conócelas aquí:

8. Intensa – Mente (2015)

Sí, es una película de Pixar. Pero como Charlie Jane Adams, uno de los fundadores de iO9 y autor del best seller All The Birds in the Sky, explica, esta historia de una joven chica llamada Riley que se ajusta a los cambios en su vida es una “gran metáfora de lo que pasa en tu mente y corazón cuando creces. De las emociones que combaten cuando eres niño y cómo son suplantadas y reacomodadas conforme vas creciendo”. El filme explora la complejidad de las interacciones de las emociones.

En el transcurso de la película, las emociones de Riley, Alegría, Temor, Tristeza, Desagrado y Furia, aprenden a manejar las situaciones más difíciles y a entender “cuál estado emocional es el más adecuado”. Adicionalmente, Intensa – mente también explora “cómo los recuerdos se guardan en el cerebro y cómo las memorias pueden cambiar según las visitemos”.

A pesar de ser una película para niños, estas lecciones son invaluables para los emprendedores.

7. Sin límites (2011)

Este thriller protagonizado por Bradley Cooper sigue a Edward Morra, un escritor que entra en contacto con la droga NZT-48. Esta píldora le permite usar su cerebro al máximo, lo que mejora dramáticamente su vida.

No existe una sustancia así en la vida real, pero Sin límites te ayudara a pensar de manera más inteligente. De acuerdo con Psychology Today, el método del priming “es una forma no consciente de trabajo de la memoria respecto a la identificación de palabras y objetos. Se refiere a activar representaciones particulares o asociaciones de memoria antes de realizar una acción”. Por ejemplo, si ves la palabra “amarillo” puede hacer que sea más fácil identificar el concepto “plátano”. Esto es porque ambos términos están conectados en la memoria.

6. El código Enigma (2014)

Esta película cuenta la historia del matemático Alan Turing, mejor conocido como el padre del cómputo moderno, mientras ayudaba a descifrar los códigos secretos usados por los Nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Además de conocer la historia de Turing y cómo construyó las bases para la inteligencia artificial, El código Enigma también celebra la inventiva humana, te impulsa a pensar en grande y te inspira a aprender más sobre la tecnología.

5. Memento (2000)

Esta fascinante historia de detectives de Christopher Nolan sigue a Leonard (Guy Pierce), un hombre incapaz de formar nuevas memorias mientras busca al asesino de su esposa. El filme empieza a la mitad de la historia y se “desenreda” para llegar al principio para que el espectador pueda experimentar las mismas emociones que Leonard.

Jugar con estas narrativas no lineares te ayuda a mejorar tu atención e imaginación ya que te forza a sacar conclusiones. Pero, más importante, Memento ilustra la importancia de usar técnicas para mejorar la memoria.

4. Mente Indomable (1997)

Esta película ganadora de premios de la Academia trata de la historia de un portero con una inteligencia de genio que trabaja en el MIT. Mente Indomable incluso trajo a un profesor del MIT para que explicara ecuaciones matemáticas complejas, así como las excelentes cuestiones filosóficas y literarias que se dan entre Will y Dr. Sean Maguire (Robin Williams). En esta película entendemos que la educación puede venir de cualquier fuente y que no hay nada “perfecto” en las relaciones y emociones humanas.

3. Primer (2004)

Escrita, dirigida y protagonizada por Shane Carruth, un experto matemático, Primer es una película de drama de ciencia ficción sobre dos ingenieros que accidentalmente descubren cómo viajar en el tiempo. Este filme, como Memento, tiene una estructura no linear y explora las implicaciones filosóficas de viajar al pasado y discute teorías complejas como el efecto Meissner y los diagramas Feynman.

La película puede ser comparada a un cubo Rubix que requiere múltiples vistas para organizar la trama de manera coherente.

2. Una mente brillante (2001)

Inspirada en la biografía del economista y matemático Premio Nobel John Forbes Nash, Jr., esta película se enfoca en el descubrimiento del Equilibrio Nash, que según Investopedia es un “concepto de teoría de juegos donde el resultado más óptimo de un juego se da cuando ningún jugador tiene incentivos para desviarse de una estrategia establecida después de considerar las elecciones del oponente”.

Puede sonar confuso, pero los economistas han usado esta teoría para explicar cómo “compañías competidoras pueden fijar sus precios, cómo gobiernos pueden hacer subastas más competitivas y cómo un equipo puede tomar mejores decisiones comunales”. Mejor dicho, la teoría de Nash explica cómo las elecciones que pueden ser buenas para un individuo pueden tener resultados catastróficos para el grupo.

1. Pi, el orden del caos (1998)

Este thriller surrealista dirigido por Darren Aronofsky, narra la historia de un teorista numérico desempleado llamado Max que sufre de migrañas, paranoia, alucinaciones y ansiedad social. El filme es notable por cubrir temas como la religión, el misticismo y la relación del universo con las matemáticas. Max se obsesiona con estos temas para encontrar la clave del caos de la existencia, lo que le sirve para predecir todo, incluso el mercado de valores.

La introducción a estos temas es extremadamente interesante, pero la verdadera lección de esta película es aquella que da sobre el peligro de estar en una búsqueda constante por algo que puede no estar ahí. No importa que tan educado o informado estés, no siempre puedes predecir qué va a pasar después.

¿Qué películas crees que pueden incrementar tu IQ? No importa si no son un “éxito de crítica”, incluso películas “malas” pueden hacerte más inteligente.