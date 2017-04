Facebook es, sin duda, una de las mayores redes sociales que podemos encontrar a nivel global. Lo cierto es que cumple su función bastante bien, aunque los usuarios de Android tenemos algún que otro problema con su aplicación. Sin embargo, hoy vamos a contarte 5 trucos bastante útiles que quizás no conocías, y que enriquecerán tu experiencia con la aplicación.

Se trata de tips bastante sencillos para que puedas utilizar Facebook de una forma más sencilla. Vamos a verlos, son muy fáciles de entender y te pueden facilitar la vida bastante.

5 trucos muy útiles para Facebook que quizás no conoces

Impide que un desconocido visite tu perfil

Por defecto, cualquier persona puede visitar tu cuenta de Facebook. Esto no es un problema si eres una figura pública, pero si quieres salvaguardar tu intimidad deberías cambiar la configuración. Para ello, dirígete a los ajustes de la aplicación busca configuración de cuenta, una vez ahí, puedes ponerte a salvo.

Tan solo debes pulsar en el apartado de privacidad, y empezar a configurar todo. Te recomendamos que dejes todo en “Amigos”, para que solo la gente que tengas agregada pueda tener acceso a tu contenido.

Guarda publicaciones para verlas más tarde

Hay muchas ocasiones en las que vemos alguna que otra publicación de reojo pero no tenemos suficiente tiempo para verla bien. Facebook te da la opción de guardarla para verla más tarde. Hacerlo es extremadamente sencillo, tan solo debes hacer click en la flechita de opciones que hay en la esquina de las publicaciones y darle a guardar publicación.

Una vez guardada, podrás verla cuando quieras. Se trata de una opción muy útil sobre todo para guardar vídeos que no hemos podido ver al instante.

Acaba con la reproducción automática

Uno de los problemas más molestos de Facebook es estar tranquilamente navegando y que, de repente, empiece a sonar un vídeo, molestando y gastando nuestra tarifa de datos. Por suerte, es muy fácil desactivar la reproducción automática de vídeos, para que así tengas control sobre lo que estás viendo.

Para ello, simplemente dirígete a los ajustes y desactiva la pestaña de reproducción automática. De esta forma, tan solo se reproducirán cuando tu pinches en ellos, como debe ser.

Mira lo que estás enseñando al mundo

Con solo ver tu biografía puedes pensar que eso es lo que estás mostrando a tus amigos, lo que no sabes, es que ellos pueden ver los likes que das, a quién le comentas, que has estado viendo… Para que tengas controlada la imagen que estás dando en Facebook, no viene nada mal comprobar el registro de actividad.

Para ello, métete en tu perfil de Facebook y pincha en el registro de actividad. Ahora verás lo que están viendo todos tus amigos cada vez que interactúas en Facebook.