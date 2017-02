5 señales de que tu vida no te está haciendo feliz

Existen situaciones que parecen hacerte feliz; sin embargo, la realidad es otra y siempre existe una solución para cambiar las cosas.

¿Alguna vez te has sentido como que tu vida no tiene sentido? Tal vez no te sientas del todo contento con tus relaciones, tu trabajo o incluso donde vives y crees que todo podría ser mucho mejor si algo cambiara pero no sabes qué.

Cualquiera que sea el caso, hablar con uno mismo y analizar las cosas siempre es la solución. Evalúa tu vida y como has hecho las cosas hasta el momento, esto evitará que te quedes atascado.

Puede que no sea una experiencia cómoda, sobre todo si te das cuenta que necesitas hacer algunos cambios importantes y cuando se trata de hacer cambios, es importante estar en sintonía con tus objetivos, valores y talentos.

Si quieres detectar qué tan infeliz eres, detecta los siguientes puntos:

1. Estás ansioso sin razón aparente

Si tu vida es menos que ideal, tu cuerpo podría tratar de expresarse con un poco de ansiedad. Ya sabes estar constantemente preocupado y no lograr dormir correctamente por no poder frenar tu cabeza.

2. Otra de las señales es creer que cada día puede ser mejor y aunque te esfuerces, no sientes algún cambio.

Si aplicas el “Voy a ser feliz cuando …” es una clara señal de algo tiene que cambiar. No te quedes esperando el día en el que te sientas contento por algo o cuando finalmente tengas el trabajo ideal, la pareja perfecta o que no dejes el ejercicio en una semana. Te mereces ser feliz en este momento, así que empieza a hacer que suceda.

3. Si consideras que tu rutina es “pesada” o que te cansa la mente, no eres feliz.

Si estás aburrido con tu vida actual, te sentirás aburrido . Esto podría aparecer como una falta general de motivación, o una sensación persistente de que la vida se ha convertido en una tarea. Cualquiera que sea el sentimiento, no es bueno.

4. Si no logras dormir…

Si te sientes ansioso y aburrido, debes saber que la infelicidad viene de la mano con el insomnio. Así que toma en cuenta que si estás despierto toda la noche pensando en el futuro, no eres feliz.

5. La frustración es tu mejor amigo.

Si te sientes todo el día de malas o tienes el ceño fruncido, es una señal inminente de que necesitas hacer cambios en tu vida. La frustración es adictiva y si uno no lucha contra ella, nos estancamos.