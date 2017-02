5 razones por las que salir con un extranjero es algo positivo

Salir con un extranjero o extranjera es una experiencia totalmente diferente. Puedes crecer en muchos aspectos tanto culturales como ideológicos, experimentar el amor y el romanticismo de otra manera, intercambiar costumbres y mucho más.

Si nunca lo has intentado por miedo o simplemente porque no te había pasado por la cabeza, no dudes en hacerlo. Aquí 5 puntos que te harán tomar la decisión:

1. La experiencia romántica

Salir con un extranjero podría representar un montón de diferencias. Independientemente de las dificultades que puedan surgir en el camino, encontrarán entre ambos la manera de compartir sus hábitos, cultura e incluso religión. Eso es exactamente lo que hace que entre ustedes sea todo tan único y especial, ambos aprenden constantemente uno del otro y no tienen miedo de hacer un vínculo más fuerte.

2. Se aprende mucho sobre uno mismo

Si ya has salido con gente de tu país, puede que no seas consciente de las dificultades que surgen entre personas que hablan diferentes idiomas. De hecho, si estás saliendo con una persona cuya lengua materna no es el español, tienes mucho que aprender y desde luego, cosas curiosas que jamás esperaste. Ambos iniciarán una aventura llena de retos que los llevará a conocerse mejor e incluso viajar a su país y experimentar todas las cosas que alguien nacional tal vez no puede ofrecerte.

3. El aprendizaje de las Culturas / Idiomas

Aprender parte de la cultura del otro es un requisito. Obtener información acerca de tu pareja a través de lo que están acostumbrados a hacer en su vida diaria, compartir tus conocimientos y tratar de introducir tu propia cultura a la otra persona, es algo realmente bonito. Conocer a los demás es más emocionante cuando se juntan dos países diferentes o incluso continentes. Lee más sobre su país, intercambien tradiciones y costumbres, hablen de las fiestas nacionales. Hay tantas cosas que aprender, y el proceso de aprendizaje nunca es aburrido.

4. La experiencia exótica

¿Qué otra cosa puede ser más aventurera que enamorarse? Aprender a decir “Te amo” en el idioma del país de tu pareja o expresarse románticamente como se acostumbra en su país, es algo realmente tierno. Intercambien frases y palabras sencillas para que ambos puedan aprender un poco del idioma del otro.

5. Incluso los conflictos son una experiencia de aprendizaje

Los conflictos son inevitables medida que las personas se conocen más. Sin embargo, los problemas deben ser resueltos y ambos deben estar preparados para tomar parte en el proceso. Antes de iniciar una discusión, piensa bien en qué están en desacuerdo, ambos deben ser tolerantes a los choques culturales. Sean prudente y aprendan las lecciones que la vida trae.

