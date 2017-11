200 bomberos combaten un voraz incendio en un edificio en Manhattan

Hasta el momento, según las autoridades locales, sólo se reportaron dos heridos leves.

Estados Unidos.- Un voraz incendio se desató en el último piso de un edificio en el norte de Manhattan, Nueva York, y unos 200 bomberos trabajan para tratar de apagar las llamas, que se ven desde toda la isla.

There are currently no injuries reported at 4-alarm fire, 565 W 144 St Manhattan pic.twitter.com/PKT77nNduF — FDNY (@FDNY) 17 de noviembre de 2017

#FDNY members are on scene of a 4-alarm fire at 565 W 144 St Manhattan pic.twitter.com/ewuIWt7kaR — FDNY (@FDNY) 17 de noviembre de 2017

#FDNY members continue to operate on scene of 5-alarm fire at 565 W 144 St Manhattan. There are currently no injuries reported pic.twitter.com/LDMWW1pXtv — FDNY (@FDNY) 17 de noviembre de 2017

Según reportaron bomberos locales a través de las redes sociales, las llamas se desataron en el último piso de un edificio situado en la calle 144 y Broadway. Hasta allí se desplazaron 5 dotaciones pasadas las 15:30.

More than 200 #FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire, 565 W 144 St Manhattan. There are currently no injuries reported pic.twitter.com/ifhx1EPiYy — FDNY (@FDNY) 17 de noviembre de 2017

Sin bien en un principio no se habían reportado personas afectadas por el fuego, horas más tarde las fuerzas de seguridad indicaron que había dos personas con heridas leves.

Por el momento se desconocen las causas del origen del incendio.

Con Información de La nación