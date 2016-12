10 mejores frases para recordar a George Michael

El día de ayer, el mundo de la música perdió uno de sus grandes exponentes, el cantante George Michael, conocido por su gran carrera en solitario con más de 100 millones de discos vendidos, además de su paso por el grupo Wham!.

Para honrar la memoria de este gran interprete, aquí te dejamos 10 grandes frases de George Michael:

“Nunca encontrarás la paz mental hasta que escuches a tu corazón”

“Debido a los medios de comunicación, la forma de percibir el mundo como un lugar donde los recursos y el tiempo se está acabando. Se nos ha enseñado que hay que agarrar lo que pueda antes de que se haya ido. Es casi como si no hay tiempo para la compasión”

“Yo no me alegro al verme a mí mismo, mientras que, en realidad, me gusta bastante escuchar mi propia música”

“Tengo otros intereses aparte de sólo hacer música. Me gustaría seguir a través de esos intereses”

“Tengo más amor, éxito y seguridad de lo que podía soñar”

“Nunca he pensado si mi sexualidad está bien o mal. Para mí siempre ha sido un caso de encontrar a la persona adecuada”

“Tengo la audiencia que merezco. O por lo menos tengo la audiencia que representa el tipo de gente que me gusta”

“Todavía creo que la música es uno de los dones más grandes que Dios le dio al hombre”

“Yo aconsejaría a cualquier persona gay, que estar fuera en el sentido real, nunca puede suceder muy pronto”

“Creo que para la mayoría de nosotros, nuestros mayores debilidades son sexuales”

Fuente: www.laparada.mx