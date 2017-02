​Conozca al hombre con más títulos profesionales en el mundo

Luciano Baietti, un italiano de 70 años, es la persona que posee la mayor cantidad de títulos profesionales en el mundo, y tal como él mismo afirma con los logros alcanzados quiere “probar el límite” de su cuerpo y cerebro”.

“Cada vez me siento ante un nuevo reto, un reto que me he impuesto a mí mismo. Quiero probar el límite de mi cuerpo y de mi cerebro, hasta dónde puedo llegar”, cuenta Baietti, quien se desempeñó en algún momento como profesor de educación física.

Fue justamente mientras estudiaba Educación Física, en 1972, cuando surgió su interés por el mundo académico. “Además de los eventos deportivos, teníamos clases teóricas que me gustaban mucho y que hicieron que me entusiasmara por el estudio”, recuerda Baietti.

Entre los títulos que ostenta se encuentran Sociología , Humanidades, Derecho, Ciencias Políticas y Filosofía. Desde entonces añadió más diplomas, tales como en Ciencias, Criminología, y el último alcanzado el 1 de febrero en Turismo, en Napoles.

“Pasé de la pedagogía a la sociología, la literatura y la psicología, luego a lo legal para llegar a disciplinas más profesionales, tales como la ciencia de la investigación y de la estrategia”, explica.

Para su diploma número 15, de la Universidad Pegaso de Nápoles, Luciano Baietti tuvo que encarar un reto más: la telemática. “Teniendo en cuenta que usar internet no es algo tan fácil para alguien de mi generación, yo quería demostrar que la educación a distancia es tan buena como la enseñanza tradicional y romper un prejuicio tenaz”, explicó.

Otro diploma que le costó trabajo fue el de Criminología, ya que tuvo que entrevistar a varios detenidos en prisión. “Después de hablar con ellos, de escuchar sus argumentos, uno se interroga sobre lo que es justo o no”, confiesa.

Pese a su edad, prepara un nuevo diploma, el número 16, en Ciencias de la Alimentación.

