¨Nieve roja¨: el curioso fenómeno natural

Los resultados del estudio los publicaron en la revista Nature Geoscience.

Estados Unidos.- En diversas regiones del mundo, los científicos han detectado en los últimos tiempos un fenómeno: la aparición de una nieve rosada, casi roja, a la que se ha también llamado nieve de sandía o, incluso, nieve sangrienta. A pesar del llamativo nombre, la explicación es simple: son nieves que se tornan de ese color debido a la presencia de algas rojas, que contienen astaxantina, un compuesto químico que viene a ser el ‘primo molecular’ de la sustancia que hace que las zanahorias sean anaranjadas, recoge The New Yorker.

Estas algas rojas pueden permanecer ‘dormidas’ en hielos y glaciares, pero, una vez se eleva la temperatura, “despiertan”, proliferan y tiñen su inmediato entorno. El año pasado, un grupo de científicos confirmó que son ellas las que oscurecen ciertas superficies glaciares, con lo cual reducen la capacidad de esas formaciones heladas para reflejar la luz del sol y provocan, en consecuencia, que absorban más calor. Sin embargo, hasta hace poco no hubo experimentos que así lo comprobaran.

Esa ‘laguna’ científica ha sido llenada recientemente, cuando un grupo de investigadores de la Universidad de Alaska Pacific (Alaska Pacific University, EU) llevó a cabo experimentos con esta nieve inusual. Sus resultados los publicaron en la revista Nature Geoscience.

Para el estudio se dejó acumular grandes cantidades de la nieve roja, e incluso se brindó nutrición adicional a sus algas. Luego esos cúmulos fueron derretidos para analizarlos y compararlos con otros cuyas algas no fueron alimentadas adicionalmente, así como con las de campos nevados o helados de Harding, Alaska, que no contenían tales organismos.

Friday fun fact: pigmented algae, “Chlamydomonas Nivalis,” live in snow and can turn it red as temps warm, creating “watermelon snow.” pic.twitter.com/8xwI0WeuPY — Ink Well Foundation (@InkWellKids) 23 de diciembre de 2016

Las sospechas se confirmaron: más algas significan más nieve derretida. Las parcelas de nieve libres de algas rojas mostraron tres veces menos probabilidades de derretirse que aquellas enriquecidas por ese tipo de organismo vegetal. Además, se pudo precisar que dichas algas necesitan, para su proliferación, de dos elementos: agua y nutrientes, recoge ‘Gizmodo’.

Los autores de la investigación advierten que la combinación del cambio climático -que de por sí incrementa el derretimiento de hielos polares- con polvo agrícola cargado de nutrientes, puede crear ambientes más favorables para que las algas de nieve roja proliferen en el futuro.

“Los modelos de clima y de fusión que ignoran el forzamiento radiactivo microbiano corren el riesgo de subestimar las tasas del calentamiento y el consiguiente aumento del nivel del mar”, concluyeron los investigadores.

Referred to as watermelon snow, the ‘pink’ is actually green algae with a secondary red carotenoid 🍉 ❄️ #funfact #knowyoursnow pic.twitter.com/GBshOoUAci — S. McKenzie Skiles (@UTSnowHydro) 25 de junio de 2017

Fuente: Zocalo.com.mx